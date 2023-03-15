Для будівництва танкового заводу потрібне рішення України, - Rheinmetall

Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що для початку будівництва танкового заводу потрібне рішення українського уряду.

Про це він сказав в інтерв‘ю Neue Zürcher Zeitung.

За його словами, завод не належатиме Rheinmetall. Компанія його орендуватиме.

"Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це повинна зробити Україна або інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо", — сказав Паппергер.

На запитання, коли має початися будівництво заводу, він відповів, що лише Україна повинна ухвалювати такі рішення. Це може відбутися як під час війни, так і після її закінчення.

"Ми повинні дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз", – сказав Паппергер.

Нагадаємо, що 4 березня з'явилася інформація про те, що в Україні планується будівництво танкового заводу Rheinmetall.

Також Паппергер заявив, що європейська оборонна промисловість не зможе задовольнити потреби України в артилерійських снарядах, якщо уряд не подвоїть витрати на виробничі потужності.