Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
ГоловнаСуспільствоВійна

Для будівництва танкового заводу потрібне рішення України, - Rheinmetall

Завод не належатиме компанії.

Для будівництва танкового заводу потрібне рішення України, - Rheinmetall

Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що для початку будівництва танкового заводу потрібне рішення українського уряду.

Про це він сказав в інтерв‘ю Neue Zürcher Zeitung.

За його словами, завод не належатиме Rheinmetall. Компанія його орендуватиме.

"Ми не фінансуватимемо цю роботу, але це повинна зробити Україна або інша держава, яка надасть допомогу Україні. Це був би не наш завод, але Україна його будує, а ми його орендуємо", — сказав Паппергер.

На запитання, коли має початися будівництво заводу, він відповів, що лише Україна повинна ухвалювати такі рішення. Це може відбутися як під час війни, так і після її закінчення.

"Ми повинні дати Україні можливість захищатися. Такий завод не будується за один день. Тож нам потрібно почати планувати зараз", – сказав Паппергер.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що 4 березня з'явилася інформація про те, що в Україні планується будівництво танкового заводу Rheinmetall.

Також Паппергер заявив, що європейська оборонна промисловість не зможе задовольнити потреби України в артилерійських снарядах, якщо уряд не подвоїть витрати на виробничі потужності. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
﻿
Читайте також