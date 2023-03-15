Верховний Суд Британії зобовʼязав розглядати справу про "євробонди Януковича" з урахуванням тиску росіян на Україну

Облігації були випущені в грудні 2013 року, під час Революції Гідності. Їх на 100% викупила Росія, і тепер вона вимагає сплатити їх. Водночас Україна стверджує, що випуск за часів президентства Януковича відбувся під тиском.

Верховний суд Великої Британії у справі про випущені за часів президентства Віктора Януковича єврооблігації на суму три мільярди постановив, що судді мають розглядати справу за повної процедурою і повинні враховувати передісторію російської кампанії загрозливої поведінки, розгорнуту перед анексією Криму. Справа стосується російського позову щодо зобовʼязання сплатити боргові зобовʼязання. Про рішення суду повідомило агентство Bloomberg.

Згідно з постановою, суддя має розглянути за повною процедурою спроби Росії змусити Україну випустити облігації. Довгоочікуване рішення дозволяє Україні стверджувати, що облігації, продані в 2013 році напередодні революції, були частиною протиправної політичної та військової агресії з боку Москви.

"Успіх захисту України залежить від того, чи зможе вона встановити, що Росія погрожувала застосуванням сили і що ці погрози були причиною для рішення України укласти угоду", – сказав суддя Роберт Рід у рішенні.

Він додав, що це питання можна вирішити лише після судового процесу.

Росія, діючи через свою довірену особу, намагалась переконати англійський суд постановити рішення на свою користь, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій, пояснили в міністерстві фінансів.

"Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді Великої Британії у справі щодо єврооблігацій на суму $3 млрд. Суд вирішив, що захист України на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами!" – зазначив у твіттері президент України Володимир Зеленський.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль додав, що це рішення означає, що справу про єврооблігації на 3 млрд доларів, яку ініціювала Росія проти нашої держави, відправили на розгляд за повною процедурою в англійському суді.

"Суд визнав сильну позицію захисту України щодо примусу та погроз росії застосувати силу, які росія чинила ще у 2013 році, щоб примусити Україну випустити ці єврооблігації. Тепер кремлю доведеться розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді", – зазначив він.

Рішення дозволяє Україні відкласти будь-які подальші виплати. Поштовх України відкласти виплату боргу вже отримав підтримку на міжнародному рівні з боку ключових державних кредиторів, а також приватних власників облігацій. Відтоді українські чиновники шукали шляхи реструктуризації державного боргу, оскільки можливості фінансування виснажуються, а вторгнення Росії руйнує промисловість і виснажує іноземні резерви.

Судді постановили, що, хоча Україна не може стверджувати, що Москва застосовувала економічний тиск, вона може стверджувати, що погрози Росії застосувати насильство проти збройних сил і цивільного населення становлять "примус".

"Примус до особи та примус до певних речей є яскравими прикладами нелегітимного тиску", – заявили більшість суддів.

Судді не дозволили Україні стверджувати, що угода була укладена без згоди уряду. Як заявив суд, тодішні президент Янукович і міністр фінансів брали участь у підготовці запозичень.

Україна зазначає, що єврооблігації на суму трьох мільярдів додарів були випущені в 2013 році унаслідок російського примусу. Ці облігації випустили в грудні у вигляді звичайного боргового інструменту, що обертається на біржі, але вони на 100% були викуплені Росією.

Міністерство фінансів України зауважувало, що Росія позбавила Україну права вибору, і випуск єврооблігацій відбувся під тиском. Україна вимагає або визнати випуск єврооблігацій недійсним з дослідженням дій Росії у судовому порядку за повною процедурою у відкритому судовому розгляді, або зупинити судове провадження, якщо англійський суд вважатиме, що з процесуальних підстав суд не має можливості розглянути аргументи лінії захисту України. Росія вважає, що Україна їй винна ці три млрд.