Завдяки своєчасній роботі працівників ДСНС вдалося загасити вогонь та уникнути займання в резервуарах.

Поліція Київщини з’ясовує обставини надзвичайної події на одній із заправок Бориспільщини, де загорілась цистерна із бензином.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

За словами водія вантажівки, сьогодні близько 5 ранку він прямував до Черкас, зупинися на АЗС, включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. В цистерні знаходилось 10 000 літрів пального.

Завдяки своєчасній роботі працівників ДСНС вдалося загасити пожежу та уникнути займання в резервуарах автозаправної станції.

Наразі на місці працюють екстрені служби. Поліцейські оглядаюсь місце події та з’ясовують причину займання.

Нагадаємо, раніше на АЗС на трасі Київ - Житомир водій забув вийняти пістолет з бака і влаштував пожежу.