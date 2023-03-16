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У Борисполі на АЗС горіла цистерна з бензином

Завдяки своєчасній роботі працівників ДСНС вдалося загасити вогонь та уникнути займання в резервуарах.

У Борисполі на АЗС горіла цистерна з бензином
Фото: Скріншот відео

Поліція Київщини з’ясовує обставини надзвичайної події на одній із заправок Бориспільщини, де загорілась цистерна із бензином.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

За словами водія вантажівки, сьогодні близько 5 ранку він прямував до Черкас, зупинися на АЗС, включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. В цистерні знаходилось 10 000 літрів пального.

Завдяки своєчасній роботі працівників ДСНС вдалося загасити пожежу та уникнути займання в резервуарах автозаправної станції.

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Наразі на місці працюють екстрені служби. Поліцейські оглядаюсь місце події та з’ясовують причину займання.

Нагадаємо, раніше на АЗС на трасі Київ - Житомир водій забув вийняти пістолет з бака і влаштував пожежу.

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