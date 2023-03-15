На Київщині залишаються неідентифікованими 199 тіл цивільних жертв російської агресії

Загалом на Київщині знайшли 1374 тіла цивільних українців, що загинули внаслідок російського вторгнення.

У Київській області залишаються неідентифікованими 199 тіл українців, убитих під час активних бойових дій.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив начальник поліції столичної області Андрій Нєбитов.

"У нас залишається 199 неідентифікованих людей. Загалом на сьогодні ми знайшли 1374 тіла цивільних українців, яких було вбито під час активних бойових дій", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно в Офісі Генпрокурора заявили, що в Україні з’явиться сучасна лабораторія для проведення експертиз щодо воєнних злочинів. Лабораторія призначена для різного роду балістичних, вибухотехнічних, хімічних експертиз.