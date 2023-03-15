На повернення вкрадених окупантами предметів мистецтва можуть піти роки, якщо не десятиліття, - Мінкультури України

Російські загарбники вивезли з України десятки тисяч культурних цінностей, але про точну кількість таких предметів стане відомо пізніше.

Про повідомляє Укрінформ.

"Станом на зараз тривають роботи з уточнення цифр, принаймні в тих місцях, які для нас доступні внаслідок деокупації. Області проводять цю роботу почасти самостійно, почасти за участю МКІП (Мінкультури та інформполітики, - ред.). Сьогодні ми говоримо про десятки тисяч переміщених предметів, якщо говорити тільки про державну частину музейного фонду. Я зараз не можу назвати цифру по архівах, це окрема категорія", - повідомила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва.

Вона зазначила, що визначення точної кількості вкраденого Росією є складним і тривалим процесом. За її словами, росіяни вивозили не тільки предмети мистецтва, але й документацію.

"Якщо більшість документації існувала в паперовому вигляді, то зараз, коли вона втрачена, потрібно звіряти кілька джерел... Це дуже кропітка робота і вона займає час, бо колекції великі", - додала Чуєва.

Вона зауважила, що зараз важко сказати, наскільки швидко будуть повернуті всі культурні цінності України.

"Навіть якщо ми точно знаємо, де знаходяться усі ці предмети, і якщо немає добровільного акта повернення, то такі процеси через судові розгляди можуть тривати дуже довго. Ми говоримо про роки. Будемо сподіватися, що не про десятиліття", - зазначила Чуєва.

Наразі відомо, що в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії майже 1300 об'єктів культурної інфраструктури пошкоджено або повністю зруйновано.

Нагадаємо, нещодавно Україні повернули предмети історичної спадщини, які намагались ввезти в США з Росії. Україні повернули мечі-акінаки скіфської культури та крем’яну сокиру.

Раніше міністерство культури України створило робочу групу Art Sanct Task Force, яка буде займатися запобіганням торгівлі творами мистецтва, які були викраденими росіянами під час війни.