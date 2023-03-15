​В Україні можуть легалізувати медичний канабіс для важкохворих та лікування ПТСР

Верховна Рада на найближчому засіданні планує розглянути проєкт закону про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни.

Про це повідомили джерела LB.ua в парламенті.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що доцільність терапевтичного застосування конопель підтверджена вченими для таких станів.

"Паліативна допомога (в основному препарати на основі канабісу застосовують для полегшення комплексу симптомів у онкохворих, які потребують допомоги, включаючи полегшення болю, розладів харчування, налагодження сну)", - йдеться в записці.

Окрім цього, науково доведено, що фітоканабіноїди здійснюють високоефективну антимікробну дію (на стафілококи та стрептококи), а також демонструють помітний позитивний ефект при лікуванні посттравматичного синдрому, різних захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, різних форм склерозу, герпесу, діабетичної нейропатії, анорексії та багатьох інших недугів.

Нагадаємо, в червні 2022 року в українському парламенті знову зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Раніше законопроєкт підтримав Кабмін. А в Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких: ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій.

Роком раніше в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак, позачерговому засіданні 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.

У лютому 2023 року Комітет Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №7457 про використання медичного канабісу.