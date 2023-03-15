Головне за ніч. Середа, 15 березня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основною метою противника впродовж минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям наші захисники відбили на зазначених напрямках понад 90 атак противника.

Противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та зробив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 ударів по місцях розгортання ЗРК противника та 3 ударів – по інших важливих об’єктах окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії Росії та розгорнуту позицію ППО ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 980 російських загарбників, вісім танків і десять броньованих машин. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 161 520 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

14 березня російська армія здійснила 78 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 396 снарядів із важкої артилерії та ракетних систем залпового вогню “Град”.

Херсон росіяни обстрілювали сім разів.

“27 снарядів влучили в житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, територію підприємства. На жаль, є постраждалі – 4 людини дістали поранення”, – повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, безпекова ситуація у Херсонській області дуже складна, бо ворог має можливість обстрілювати регіон з порівняно невеликих дистанцій. Щоденно росіяни десятки разів відкривають вогонь по мирних людях. Влада закликає тимчасово евакуюватися.

Сьогодні, 15 березня, міністр оборони США Ллойд Остін проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України — десяте з моменту її створення у квітні минулого року.

Зустріч у форматі “Рамштайн” візьме також голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі. “Вони приєднаються до міністрів оборони та начальників оборонних відомств із майже 50 країн з усього світу, щоб обговорити тривалу війну Росії в Україні”, – йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Учасники зустрічі також говоритимуть про подальшу тісну координацію для забезпечення українського народу засобами, необхідними для захисту своєї території.

Прокурор у суді над колишнім президентом Югославії Слободаном Мілошевичем, британський юрист Джеффрі Найс підтримав створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

“Агресія справді є найбільш відповідним злочином, за який потрібно судити росіян, тому спеціальний трибунал щодо злочину агресії – безперечно, явно хороша ідея. Питання може полягати в тому, чи це найкраща ідея за всіх обставин”, – сказав він.

За словами Найса, є достатньо доказів щодо ролі Путіна в агресії проти України, і жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до президента РФ.

Водночас він зауважив, що Міжнародний кримінальний суд досі не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за воєнні злочини в Україні.

Докладніше – в новині.

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