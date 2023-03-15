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Росія продовжує “мобілізувати” військово-промислову базу для тривалої війни, – ISW

Кремль надає перевагу використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не кваліфікованим солдатам.

Росія продовжує “мобілізувати” військово-промислову базу для тривалої війни, – ISW
Фото: EPA/UPG

Російська влада продовжує заходи з “мобілізації” російської оборонно-промислової бази (ОПБ) для тривалої війни.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 14 березня.

Аналітики зазначають, що впроваджуються заходи, які змусять Кремль вибирати між кваліфікованими робітниками в ОПБ і кваліфікованим військовим персоналом, який воює в Україні.

Президент РФ Володимир Путін під час візиту 14 березня на авіаційний завод в Улан-Уде (Бурятія) заявив, що ОПБ бракує належно підготовленого персоналу. Він оголосив про низку реформ, щоб залучити більше фахівців для роботи на військових підприємствах, включно з перерозподілом федеральних активів на житло та підвищенням зарплати.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав Корпорацію тактичного ракетного виробництва в Московській області і закликав завод збільшити виробництво вдвічі – навіть після того, як оголосив про виконання вимог держоборонзамовлення.

Путін також оголосив, що Міністерство промисловості і торгівлі Росії підготувало перелік спеціальностей для відстрочки від військової служби, що може свідчити про те, що Кремль надає перевагу використанню кваліфікованих робітників у виробництві російської зброї, а не кваліфікованим солдатам, які воюють у російській армії.

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Російські видання написали, що Міністерство фінансів Росії також розглядає можливість випуску військових облігацій.

Українська розвідка повідомила, що російські оборонні підприємства суттєво знизили вимоги до працевлаштування і тепер приймають працівників без досвіду, з наркоманією, судимістю та банкрутством.

Нагадаємо, директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що російська агресія проти України стала "жорсткою війною на виснаження, в якій жодна сторона не має остаточної військової переваги", але Путін, імовірно, готовий, щоб вона тривала упродовж років. 

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