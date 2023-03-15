Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
Над Чорним морем російський літак зіткнувся з американським безпілотником. Останнього не можуть знайти (оновлення)
У Бахмуті загинув оператор “Суспільного” Олексій Ольховик
У Бахмуті загинув оператор “Суспільного” Олексій Ольховик
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Москва проти Олександрії: сучасне протистояння та перспективи конфлікту
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
F-16. Українські мрії та об’єктивна реальність
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Київщині та у столиці скасували стабілізаційні відключення

Водночас енергетики зазначили, що ситуація в енергосистемі досі складна.

На Київщині та у столиці скасували стабілізаційні відключення
Фото: Київська ОВА у Telegram

У Києві та у Київській області скасували стабілізаційні відключення.

Про це повідомили у ДТЕК.

“Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються”, – йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики зазначили, що ситуація в енергосистемі досі складна, тому просять слідкувати за оновленнями.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, на Миколаївщині запускають Тилігульську вітроелектростанцію. Вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також