На Київщині та у столиці скасували стабілізаційні відключення

Водночас енергетики зазначили, що ситуація в енергосистемі досі складна.

У Києві та у Київській області скасували стабілізаційні відключення.

Про це повідомили у ДТЕК.

“Було відновлено електропостачання для всіх жителів столиці та області, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються”, – йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики зазначили, що ситуація в енергосистемі досі складна, тому просять слідкувати за оновленнями.

Нагадаємо, на Миколаївщині запускають Тилігульську вітроелектростанцію. Вже навесні 2023 року 19 вітротурбін почнуть генерувати електроенергію для підтримки енергобалансу України.