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Окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини

За день було зафіксовано шість обстрілів.

Окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 14 березня, росіяни обстріляли територію Білопільської, Шалигинської та Середино-Будської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день було зафіксовано 6 ворожих обстрілів з різних видів зброї.

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Зокрема, з гелікоптера було здійснено ракетний обстріл Середино-Будської громади. Обстрілом пошкоджений приватний житловий будинок.  

Білопільську громаду протягом дня обстрілювали з АГС (до 20 пострілів), мінометів (12 прильотів) та артилерії (7 прильотів). 

Крім того, із САУ обстріляли Шалигинську громаду - зафіксовано 7 прильотів.

Обласна влада наголосила, що наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, у вівторок, 14 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та зруйнували приватні будинки.

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