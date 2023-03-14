Окупаційні війська обстріляли три громади Сумщини

За день було зафіксовано шість обстрілів.

Сьогодні, 14 березня, росіяни обстріляли територію Білопільської, Шалигинської та Середино-Будської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день було зафіксовано 6 ворожих обстрілів з різних видів зброї.

Зокрема, з гелікоптера було здійснено ракетний обстріл Середино-Будської громади. Обстрілом пошкоджений приватний житловий будинок.

Білопільську громаду протягом дня обстрілювали з АГС (до 20 пострілів), мінометів (12 прильотів) та артилерії (7 прильотів).

Крім того, із САУ обстріляли Шалигинську громаду - зафіксовано 7 прильотів.

Обласна влада наголосила, що наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, у вівторок, 14 березня, російські військові обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та зруйнували приватні будинки.