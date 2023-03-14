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У Бахмуті ворог знищується у великій кількості, - Маляр

Бої за місто ще не завершені.

У Бахмуті ворог знищується у великій кількості, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Ворог з декількох напрямків намагається захопити Бахмут, оточити його.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На сьогодні фактично по всій смузі відповідальності оперативна-стратегічного угрупування "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога. Бої тривають у районі Кремінної, Білогорівки. Бахмут є епіцентром. Власне, що таке динаміка бойових дій. Це коли є певні незначні успіхи у ворога, але в тому числі є і певні значні успіхи у ЗСУ, які змогли дещо зробити на півночі», - повідомила вона.

За словами Маляр, передчасно робити якісь висновки - бої за місто не завершені.

Вона наголосила, що на сьогодні Бахмут це місто, де знищується ворог у великій кількості і, таким чином, зменшуються його наступальні можливості. 

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Нагадаємо, що 14 березня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Розглянувши перебіг оборонної операції, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмута.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що оборона Бахмута має надважливе стратегічне значення для стримування росіян.

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