У Бахмуті ворог знищується у великій кількості, - Маляр

Бої за місто ще не завершені.

Ворог з декількох напрямків намагається захопити Бахмут, оточити його.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«На сьогодні фактично по всій смузі відповідальності оперативна-стратегічного угрупування "Хортиця" відбуваються наступальні дії ворога. Бої тривають у районі Кремінної, Білогорівки. Бахмут є епіцентром. Власне, що таке динаміка бойових дій. Це коли є певні незначні успіхи у ворога, але в тому числі є і певні значні успіхи у ЗСУ, які змогли дещо зробити на півночі», - повідомила вона.

За словами Маляр, передчасно робити якісь висновки - бої за місто не завершені.

Вона наголосила, що на сьогодні Бахмут це місто, де знищується ворог у великій кількості і, таким чином, зменшуються його наступальні можливості.

Нагадаємо, що 14 березня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Розглянувши перебіг оборонної операції, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмута.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що оборона Бахмута має надважливе стратегічне значення для стримування росіян.