У Києві відбулася акція із вшанування добровольців – полеглих та живих героїв-захисників, які добровільно взяли зброю до рук на захист українського народу.

Захід відбувся на Софійській площі, організатором виступила асоціація родин захисників Азовсталі, повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

“День добровольця покликаний нагадати кожному українцю подвиг вчорашніх відчайдухів, які, не маючи військового досвіду, змінили сімейний затишок на окопи у найважчий для держави час. Добровольчі підрозділи зробили вагомий внесок в історію нашої боротьби з окупантом, чимало з них могли б укласти цілі книги про свою участь за дев’ять років війни. Одним з таких підрозділів є бригада «Азов», що з маленького добровольчого загону трансформувалася у професійний підрозділ Національної гвардії, який вразив свій своєю мужністю під час оборони «Азовсталі» минулого року”, – зазначили організатори.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Учасники заходу запалили лампадки у памʼять про полеглих бійців. Зокрема вшанували памʼять громадян Білорусі, які загинули в Україні у боротьбі проти Росії.

День українського добровольця – свято на честь українських добровольців, щорічно відзначається 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.