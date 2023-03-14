У Києві відбулася акція із вшанування добровольців – полеглих та живих героїв-захисників, які добровільно взяли зброю до рук на захист українського народу.
Захід відбувся на Софійській площі, організатором виступила асоціація родин захисників Азовсталі, повідомляє кореспондент LB.ua.
“День добровольця покликаний нагадати кожному українцю подвиг вчорашніх відчайдухів, які, не маючи військового досвіду, змінили сімейний затишок на окопи у найважчий для держави час. Добровольчі підрозділи зробили вагомий внесок в історію нашої боротьби з окупантом, чимало з них могли б укласти цілі книги про свою участь за дев’ять років війни. Одним з таких підрозділів є бригада «Азов», що з маленького добровольчого загону трансформувалася у професійний підрозділ Національної гвардії, який вразив свій своєю мужністю під час оборони «Азовсталі» минулого року”, – зазначили організатори.
День українського добровольця – свято на честь українських добровольців, щорічно відзначається 14 березня. В цей день 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.