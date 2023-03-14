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У Сєвєродонецьку стає більше російських військових

Місто стає тиловою базою окупантів.

У Сєвєродонецьку стає більше російських військових
Фото: armyinform.com.ua

Сєвєродонецьк стає тиловою базою для окупаційних військ, угруповання яких у місті помітно зростає.

Про це в Телеграмі розповів керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

«Якщо казати про Сєвєродонецьк, місто для орків залишається тиловим. Населенням фіксується збільшення кількості російських військових. Місто стало такою тиловою базою, на яку орієнтуються навколишні міста і території. Людей з Рубіжного і Кремінної частково переселяють до Сєвєродонецька як до більш-менш захищеної території», - повідомив Стрюк.

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Нагадаємо, що на тимчасово окупованій Луганщині близько 500 жінок звернулися до керівництва РФ, аби військове командування приймало рапорти про звільнення за віком у їхніх чоловіків.

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