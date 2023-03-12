На окупованій Луганщині у мобілізованих не беруть рапорти про звільнення за віком

На тимчасово окупованій Луганщині близько 500 жінок звернулися до керівництва РФ, аби військове командування приймало рапорти про звільнення за віком у їхніх чоловіків.

Про це Луганська ОВА повідомила у Телеграмі.

Жінки з цієї групи у своєму зверненні заявили, що в "ЛНР" не чинне російське законодавство.

"А саме, військове командування не приймає рапорти щодо звільнення за віком у чоловіків. Останні, напевно, й самі бажають повернутися додому, щоб залишитися живими, але вся система проти", - сказали в ОВА.

Нагадаємо, що військове керівництво російських збройних сил вимагає від всіх мобілізованих із Донеччини і Луганщини відмовлятися від "паспорта Л/ДНР" на користь російського під час підписання контрактів.

На тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни організували виїзди по домівках, аби швидше провести примусову паспортизацію.