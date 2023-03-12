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Через шторм ракетоносії ворога заведені у пункти базування, - Гуменюк

У морі лишилися кораблі-розвідники.

Через шторм ракетоносії ворога заведені у пункти базування, - Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Російська армія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири кораблі.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

Носіїв «Калібрів» на даний момент серед російських суден немає, уточнила вона.

«Посилюється штормова погода, через це ракетоносії заведені у пункти базування», – зазначила Гуменюк.

За її словами, корабельне угруповання зменшене до чотирьох одиниць. Це розвідники, які збирають дані про надводну обстановку й намагаються випускати безпілотники.

«Але шторм настільки потужний, що наразі такої активності не помічено. Хоча ми ретельно за ними стежимо», – додала керівниця пресцентру.

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Нагадаємо, що станом на ранок 11 березня російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море один ракетоносій "калібрів".

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