Через шторм ракетоносії ворога заведені у пункти базування, - Гуменюк

Російська армія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі чотири кораблі.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

Носіїв «Калібрів» на даний момент серед російських суден немає, уточнила вона.

«Посилюється штормова погода, через це ракетоносії заведені у пункти базування», – зазначила Гуменюк.

За її словами, корабельне угруповання зменшене до чотирьох одиниць. Це розвідники, які збирають дані про надводну обстановку й намагаються випускати безпілотники.

«Але шторм настільки потужний, що наразі такої активності не помічено. Хоча ми ретельно за ними стежимо», – додала керівниця пресцентру.

Нагадаємо, що станом на ранок 11 березня російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море один ракетоносій "калібрів".