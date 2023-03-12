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На станції "Академік Вернадський" провели масштабний ремонт дороговказу

“Декомунізувано” Кіровоград на Кропивницький, а також “дерусифікували” транслітерацію Вінниці та Одеси.

На станції "Академік Вернадський" провели масштабний ремонт дороговказу
Фото: Сергій Глотов, Василь Матковський

На станції "Академік Вернадський" провели масштабний ремонт дороговказу біля, на якому розміщені таблички з назвами та відстанню до різних міст. 

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Здебільшого це населені пункти, з яких родом учасники експедиції або звідки на станцію приїздили колеги з інших країн.

Лікар Василь Матковський та механік Максим Білоус реставрували низку старих табличок, які заіржавіли, наприклад, Черкаси, Київ, Малин, Львів, Харків, Варшава, Ротера (британська станція).

“Декомунізувано” Кіровоград на Кропивницький, а також “дерусифікували” транслітерацію Вінниці та Одеси.

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Додано нові символічні міста – Маріуполь, Херсон та Бучу (їх вперше розмістили на вказівнику ще після звільнення Херсона в листопаді 2022-го), Коломию та Івано-Франківськ (рідні для Василя), Нью-Йорк, Оттаву та столиці (або знакові міста) інших країн, які підтримують Україну.

Виготовили новий стовп для табличок, замінили потрісканий фундамент та "втомлені" кріплення і реставрували флюгер та вказівники сторін світу.

Фото: Сергій Глотов, Василь Матковський

"Кожна експедиція має традицію покращувати нашу станцію, яка на рік стає другою домівкою. Ми вирішили це зробити у такий спосіб", – розказав про ініціативу Василь Матковський. 

Фото: Сергій Глотов, Василь Матковський

Фото: Сергій Глотов, Василь Матковський

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