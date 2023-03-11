Головне за день. Субота, 11 березня

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 40 тисяч обстрілів України, унаслідок яких було зруйновано більше 152 тисяч житлових будинків, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Зруйновано понад 60 тисяч об’єктів загальної інфраструктури.

Зареєстровано 66300 кримінальних проваджень щодо вчинення злочинів військовослужбовцями Росії. “Більшість з них – 80% – це порушення законів та правил ведення війни”, – підкреслив міністр. За його словами, слідчі поліції документують ці злочини і за підслідністю передають СБУ для подальшого їх розслідування та притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності. Крім того, задокументовані поліцейськими матеріали передаються до Офісу Генерального прокурора України, який на їх основі готує матеріли до судів міжнародних інстанцій.

Клименко також повідомив, що заявки для участі в "Гвардії наступу" подали 28 тисяч добровольців. Практично всі підрозділи штурмових бригад МВС вже сформовані.

"У першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через відповідний сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують", - наголосив Клименко.

Він зауважив, що навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які зараз називаються "Гвардією наступу".

"Підрозділи вже в основному здебільшого сформовані, і на сьогоднішній день ми набираємо додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє", - додав Клименко.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, на Бахмутському не припиняє штурму Бахмута, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському здійснив спроби наступальних дій.

Авіація Сил оборони України за добу завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили іще чотири райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій радіоелектронної боротьби загарбників.

Росіяни впродовж доби завдали 12 авіаційних та двох ракетних ударів по Запоріжжю. Також ворог здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Один з них - по об’єкту цивільної інфраструктури Херсона.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 11 березня – в новині.

Ворог поцілив по критичній інфраструктурі Запорізької області.

Попередньо сталося влучання ракетами С-300. Окупанти спрямували ракети в об'єкт життєзабезпечення Запоріжжя. Були залучені всі відповідні рятувальні служби.

Спецпідрозділ "KRAKEN" оприлюднив у своєму телеграмі відео зі знищення у Росії двох автономних веж спостереження "Муром".

Сили протитанкової групи спецпідрозділу вдарили по об'єктах, які розташовані у Брянській та Курській областях РФ.

За інформацією військових, вежа спостереження "Муром" корегує ворожу артилерію, виконує супровід російських диверсійно-розвідувальних груп і блокує діяльність Сил оборони України. Вона веде спостереження в режимі 24/7 углиб нашої території на відстань до 15 км. Реагує на будь-який рух.

KRAKEN знищив "Муроми" у населених пунктах Крупець (Курська область) та Троєбортне (Брянська область).

Представники силових структур провели обшук у керівника Ровеньківської єпархії УПЦ архієпископа Аркадія (Таранова) у справі щодо колабораційної діяльності. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Обшук проводили в Одесі - за місцем реєстрації архієпископа. В будинку представника УПЦ силовики знайшли літературу антиукраїнського спрямування, «що має ознаки розпалювання релігійної ворожнечі», її вилучили для проведення експертизи.

Як стало відомо LB.ua, архиєпископу Ровенківському готується вручення підозри за ч. 1, ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Його звинувачують у пособництві Росії та підтримці рішень, ухвалених окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території Луганської області.

Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Зокрема, як вдалося з’ясувати LB.ua з власних джерел, йдеться про 36 новозбудованих самочинних споруд.

Усі вони, відзначають джерела, є комерційними та господарськими приміщеннями (тобто не мають прямого відношення до чернечого життя/побуту).

Крім того, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався в Києво-Печерській Лаврі впродовж багатьох років, знищило, зазначається в аудиті, пам’ятку архітектури — старовинну огорожу на вул. Ближньопечерській.

Які ще факти виявили аудитори – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!