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Росія здійснила понад 40 тисяч обстрілів України, зруйнувавши 152 тис. будинків

Знищено понад 60 тисяч об’єктів загальної інфраструктури.

Росія здійснила понад 40 тисяч обстрілів України, зруйнувавши 152 тис. будинків
Ігор Клименко
Фото: РБК-Україна

З початку повномасташбного вторгення Росія здійснила понад 40 тисяч обстрілів України, унаслідок яких було зруйнувано більше 152 тисяч житлових будинків.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив в ефірі телемарафону “Єдині новини”. 

Також він додав, що зруйновано понад 60 тисяч об’єктів загальної інфраструктури.

Клименко повідомив, що наразі зареєстровано 66300 кримінальних проваджень щодо вчинення злочинів військовослужбовцями Росії.

“Більшість з них – 80% – це порушення законів та правил ведення війни”, – підкреслив міністр.

За його словами, слідчі поліції документують ці злочини і за підслідністю передають СБУ для подальшого їх розслідування та притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

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Крім того, задокументовані поліцейськими матеріали, додав Міністр, передаються до Офісу Генерального прокурора України, який на їх основі готує матеріли до судів міжнародних інстанцій.

Нагадаємо, як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, від початку повномасштабного вторгнення в ході 15 масованих атак проти енергетичної інфраструктури російські війська випустили по Україні 821 ракету.

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