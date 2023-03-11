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Спецпідрозділ "KRAKEN" показав, як знищив у Росії дві автономні вежі спостереження "Муром"

Об'єкти розташовані у Брянській та Курській областях РФ.

Спецпідрозділ "KRAKEN" оприлюднив у своєму телеграмі відео зі знищення у Росії двох автономних веж спостереження "Муром".

Сили протитанкової групи спецпідрозділу вдарили по об'єктах, які розташовані у Брянській та Курській областях РФ.

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За інформацією військових, вежа спостереження "Муром" корегує ворожу артилерію, виконує супровід російських диверсійно-розвідувальних груп і блокує діяльність Сил оборони України. Вона веде спостереження в режимі 24/7 углиб нашої території на відстань до 15 км. Реагує на будь-який рух.

KRAKEN знищив "Муроми" у населених пунктах Крупець (Курська область) та Троєбортне (Брянська область).

Нагадаємо, минулого тижня спецпідрозділ за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області.

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