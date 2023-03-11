​На Черкащині збили ракету й безпілотник російських окупантів

11 березня на Черкащині українським захисникам вдалося збити ракету й безпілотник російських окупантів.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Минулось без потерпілих і руйнувань. Працюють відповідні служби", - зазначив Табурець.

Він закликав жителів не публікувати локації падіння уламків, аби не допомагати росіянам корегувати вогонь. Також очільник ОВА закликав звертатися на лінії 101 і 102, якщо людина натрапила на уламки чи підозрілі предмети.

Нагадаємо, напередодні на півдні України українські бійці знищили російський ударний безпілотник.