Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Під Бахмутом загинув лідер київських лайфгардів Олександр Лешенок
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
Без Шуфрича і Бойка. Парламенту пропонують заборонити балотуватися представникам проросійських партій
У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви (оновлено)
У Гамбурзі нападник вчинив стрілянину в центрі Свідків Єгови. Є жертви (оновлено)
У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ
У Гамбурзі застрелили щонайменше 6 людей, нападник може бути серед загиблих, – ЗМІ
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
Масі Найєм: "Армія вже давно не така, що от є тупий наказ і ти маєш його виконати, навіть якщо всі помруть"
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
У Києві попрощалися з Героєм України Дмитром Коцюбайлом (Да Вінчі)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Монастир УПЦ МП виселяють із Києво-Печерської лаври (документ) (доповнено)
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу втратили під Бахмутом 221 людину вбитими, - Череватий

За добу зафіксовано 157 обстрілів.

Росіяни за добу втратили під Бахмутом 221 людину вбитими, - Череватий
Фото: тг-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

За минулу добу в районі Бахмута Росія втратила загиблими та пораненими 535 своїх військових. 

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОК "Схід" Сергій Череватий.

За його словами, постачання в місто й далі здійснюється, а поранених українських воїнів звідти вивозять. 

За добу зафіксовано 157 обстрілів, 53 бойові зіткнення. Росіяни втратили 221 людину вбитими та 314 пораненими.

"Робиться все можливе нашою логістикою, інженерами та командирами на місцях, щоб забезпечувати воїнів амуніцією, їжею, боєприпасами, медикаментами та переправляти поранених у безпечніші місця", — сказав Череватий.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що зараз Бахмут утримують, щоб виграти час для накопичення резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами.

Британська розвідка повідомила, що українські сили утримують західну частину Бахмута. Лінія фронту проходить по річці Бахмутка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також