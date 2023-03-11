Росіяни за добу втратили під Бахмутом 221 людину вбитими, - Череватий

За минулу добу в районі Бахмута Росія втратила загиблими та пораненими 535 своїх військових.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОК "Схід" Сергій Череватий.

За його словами, постачання в місто й далі здійснюється, а поранених українських воїнів звідти вивозять.

За добу зафіксовано 157 обстрілів, 53 бойові зіткнення. Росіяни втратили 221 людину вбитими та 314 пораненими.

"Робиться все можливе нашою логістикою, інженерами та командирами на місцях, щоб забезпечувати воїнів амуніцією, їжею, боєприпасами, медикаментами та переправляти поранених у безпечніші місця", — сказав Череватий.

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що зараз Бахмут утримують, щоб виграти час для накопичення резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами.

Британська розвідка повідомила, що українські сили утримують західну частину Бахмута. Лінія фронту проходить по річці Бахмутка.