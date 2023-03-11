Вже сформовані практично всі підрозділи "Гвардії наступу", - Клименко

28 тисяч добровольців подали заявки для участі в «Гвардії наступу». Практично всі підрозділи штурмових бригад МВС вже сформовані.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«28 тисяч заявок від добровольців ми вже прийняли. В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через відповідний сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують», - наголосив Клименко.

Він зауважив, що навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які зараз називаються «Гвардією наступу».

За його словами, підрозділи фактично сформовані.

«Підрозділи вже в основному здебільшого сформовані і на сьогоднішній день ми набираємо додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє», - додав Клименко.

Нагадаємо, що на одному з полігонів Київщини проходять тренування бійців штурмової бригади "Лють", що входить до "Гвардії наступу".

Штурмові бригади «Гвардії наступу», які готуються у складі Національної гвардії, проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.