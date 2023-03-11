Окупанти тримають у Чорному морі один ракетоносій

Станом на ранок 11 березня російські війська вивели на бойове чергування в Чорне море один ракетоносій "калібрів", загальний залп може сягнути 7 одиниць.

Про це повідомили Військово-Морські сили України.

Загалом російська армія вивела на бойове чергування в Чорне море 5 кораблів.

"В Азовському морі – 1 ворожий корабель; У Середземному морі зменшено чисельність угруповання до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 20 ракет", - зазначили у ВМС.

Нагадаємо, що Росія провезла через Босфор у Чорне море нову партію військової техніки вантажним судном Sparta IV.