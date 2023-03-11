На Херсонщині від ворожих обстрілів за добу загинули 3 людини

На Херсонщині від ворожих обстрілів за минулу добу, 10 березня, загинули 3 людини.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив – 71 обстріл, випустивши 335 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази. 14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що є жертви серед цивільного населення: 3 людини загинули, 5 дістали поранення.

Також повідомляється, що з деокупованої території області евакуйовано 73 особи.

Нагадаємо, українські захисники за добу відбили 100 атак ворога на п’яти напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.