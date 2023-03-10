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Ініціатива “Ноутбуки для України” зібрала ще 13 тисяч ноутбуків, смартфонів і планшетів

Ці пристрої допоможуть в наданні базових послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та державного управління.

Ініціатива “Ноутбуки для України” зібрала ще 13 тисяч ноутбуків, смартфонів і планшетів
Фото: Дніпропетровська ОДА

За допомогою ініціативи “Ноутбуки для України”, яку підтримує Єврокомісія, було зібрано для відправлення до України 13 тис. додаткових ноутбуків, смартфонів і планшетів. 

Про це повідомила пресслужба Представництва Євросоюзу в Україні.

“Цифрові пристрої зможуть допомогти в наданні базових послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та державного управління в Україні, де війна призвела до того, що тисячі людей залишаються переміщеними та шукають безпечного прихистку за межами своїх домівок, а сотні шкіл і лікарень були зруйновані”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що ця ініціатива стартувала в грудні 2022 року.

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Наразі близько 70 тис. українських вчителів потребують ноутбуків для продовження викладацької діяльності, а у 5 тис. шкіл є потреба в цифрових пристроях, аби 200 тис. школярів могли продовжувати навчання. 

Ще більше гаджетів треба для медсестер, лікарів та службовців, які працюють в органах державного управління.

Громадян Євросоюзу запрошують пожертвувати гаджети через один із 17 пунктів збору в Бельгії, Чехії, Німеччині, Естонії, Іспанії, Франції, Литві, Угорщині, Румунії та Словенії. Нові хаби для збору техніки продовжують відкриватися.

Раніше ЄС вже допоміг доставити до України 12 тис. пристроїв, переданих у якості пожертв.

Нагадаємо, Україна звернулася за підтримкою до Фінляндії, зокрема для задоволення нагальних і довгострокових потреб, пов’язаних з освітою, навколишнім середовищем і радіаційною безпекою. Фінляндія надасть Україні 29 млн євро в якості гуманітарної допомоги та для підтримки розвитку співпраці.

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