СБУ повідомила про підозру у співпраці з окупантами мешканцю Бердянська

СБУ повідомила про підозру так званому голові “військово–цивільної адміністрації Бердянського району”. Ще з 2014 року він був активним учасником незаконного збройного формування (НЗФ) бойовиків.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Як встановила СБУ, мешканець Бердянська у 2014 році вступив до так званого козацького полку “ЛНР”.

Його діяльність у лавах терористів була кваліфікована як участь у терористичній організації, наразі обвинувальний акт знаходиться на розгляді у суді.

Чоловік на початку червня 2022 року повернувся у тимчасово окупований Бердянськ, і погодився на пропозицію окупантів стати головою “військово-цивільної адміністрації Бердянського району”.

“Перебуваючи на посаді він звільнив більшість працівників підпорядкованих установ. На “звільнені” місця набрав прихильників руського мира. Всім, хто не погоджувались з діяльністю “нової влади”, він погрожував переслідуваннями та відправкою на “підвал”, примушуючи до співпраці”, - повідомили в ОВА.

Колаборант проводив агітаційні заходи, на яких переконував мешканців у тому, що Росія тут назавжди. Він також закликав до підтримки та допомоги окупаційним військам.

За його наказом була проведена інвентаризація нерухомості для подальшої перереєстрації майна на баланс окупаційної влади. Також була проведена перевірка нерухомості мешканців Бердянського району, які виїхали на підконтрольну територію України. Все майно, власники якого не з’явились для реєстрації, автоматично переходило у власність агресорів.

Нагадаємо, 10 років ув’язнення отримав депутат-колаборант Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку". Торік у травні зловмисник погодився стати "головою військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне", яке було окуповане росіянами.