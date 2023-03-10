Росія вивела на чергування в Чорне море один ракетоносій, - ОК "Південь"

Росія вивела на чергування в Чорне море один ракетоносій.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Кількість "калібрів" може становити 8 ракет.

За інформацією військових, окупанти продовжують у морі маневри свого корабельного угруповання.

"Якщо зранку всі ракетоносії перебували в пунктах базування, то протягом дня кількість бойових кораблів збільшувалась/зменшувалась, але зафіксувалась на позначці – 6", - розповіли в ОК "Південь".

Нагадаємо, напередодні Росія тримала у Чорному морі вісім кораблів, серед них – два носії ракет “Калібр”. Днями в морі не було жодного ракетоносія.