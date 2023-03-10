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​За минулу добу прикордонники відбили два штурми росіян на Донеччині

Знищили ворожий ПТРК, 24 загарбників, ще 27 ворогів були поранені.

​За минулу добу прикордонники відбили два штурми росіян на Донеччині
Фото: ДПСУ

Українські прикордонник за минулу добу відбили два штурми росіян на Донеччині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

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Наступ росіян стримали на Бахмутському напрямку.

"Артилерійськими мінами захисники вразили живу силу противника на маршрутах руху, у місцях укриття та зосередження. А пізніше снайперська пара прикордонників з дистанції 600 метрів ліквідували окупанта, який виводив резерв на лінію зіткнення. Втративши орієнтування, 10 штурмовиків засіли за зруйнованою спорудою. Там їх і вразили прикордонники-мінометники", - розповіли в ДПС.

На іншому напрямку у Донецькій області оператори БпЛА прикордонників скинули гранати на бліндаж та протитанковий ракетний комплекс окупантів. Один із боєприпасів знищив декількох росіян, влучивши в їхнє укриття.

Загалом рашисти втратили протитанковий ракетний комплекс і 24 осіб, ще 27 були поранені.

Нагадаємо, напередодні біля Бахмута прикордонники збили російський безпілотник "Орлан-10". Днями бійці ДПС розповіли про ситуацію в місті, додавши, що росіяни з відчаю спробували підірвати два мости.

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