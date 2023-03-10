Знищили ворожий ПТРК, 24 загарбників, ще 27 ворогів були поранені.

Українські прикордонник за минулу добу відбили два штурми росіян на Донеччині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Наступ росіян стримали на Бахмутському напрямку.

"Артилерійськими мінами захисники вразили живу силу противника на маршрутах руху, у місцях укриття та зосередження. А пізніше снайперська пара прикордонників з дистанції 600 метрів ліквідували окупанта, який виводив резерв на лінію зіткнення. Втративши орієнтування, 10 штурмовиків засіли за зруйнованою спорудою. Там їх і вразили прикордонники-мінометники", - розповіли в ДПС.

На іншому напрямку у Донецькій області оператори БпЛА прикордонників скинули гранати на бліндаж та протитанковий ракетний комплекс окупантів. Один із боєприпасів знищив декількох росіян, влучивши в їхнє укриття.

Загалом рашисти втратили протитанковий ракетний комплекс і 24 осіб, ще 27 були поранені.

Нагадаємо, напередодні біля Бахмута прикордонники збили російський безпілотник "Орлан-10". Днями бійці ДПС розповіли про ситуацію в місті, додавши, що росіяни з відчаю спробували підірвати два мости.