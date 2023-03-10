Росіяни вдарили по Костянтинівці. Поранені щонайменше шестеро мирних

Російська армія знову обстріляла Костянтинівку Донецької області. Поранені щонайменше шестеро мирних людей.
Обстріл пошкодив приватні будинки та газопровід. Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Телеграм.
"За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували РСЗВ "Ураган". На місці працюють рятувальники та поліція", – написав він.
Кириленко закликав мешканців Донецької області не зволікати та евакуюватись.
Нагадаємо, 7 березня унаслідок ворожого обстрілу Констянтинівки також були пошкоджені будинки і газопровід.