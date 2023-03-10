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Росіяни вдарили по Костянтинівці. Поранені щонайменше шестеро мирних

Ворог знову відкрив вогонь по будинках. 

Росіяни вдарили по Костянтинівці. Поранені щонайменше шестеро мирних
Фото: Павло Кириленко в Telegram

Російська армія знову обстріляла Костянтинівку Донецької області. Поранені щонайменше шестеро мирних людей.

Обстріл пошкодив приватні будинки та газопровід. Про це голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Телеграм. 

"За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували РСЗВ "Ураган". На місці працюють рятувальники та поліція", – написав він. 

Кириленко закликав мешканців Донецької області не зволікати та евакуюватись.

Нагадаємо, 7 березня унаслідок ворожого обстрілу Констянтинівки також були пошкоджені будинки і газопровід.

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