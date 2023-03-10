На війні загинув співзасновник київської “Рок Школи” Володимир Бульба

Володимир Бульба був відомий тим, що першим адаптував в Україні бродвейський мюзикл “Школа року”.

Вчора, 9 березня, стало відомо, що на фронті загинув Володимир Бульба, співзасновник мережі музичних шкіл у Києві Rock School (“Рок Школа”).

Про це повідомляє музичне медіа “Слух” із посиланням на ведучого Radio ROKS і військового ЗСУ Іллю Ярему.

Володимир Бульба відомий тим, що першим адаптував в Україні бродвейський мюзикл “Школа року” за мотивами однойменного фільму з Джеком Блеком у головній ролі. Ця стрічка надихнула його відкрити справжню рок-школу в 2012 році. Наразі таких шкіл чотири у Києві й одна в Броварах. У школах викладають вокал і гру на музичних інструментах — барабани, гітара та інші.

З початком повномасштабного вторгнення Володимир Бульба займався волонтерством, а потім вступив до Збройних Сил України.

Допомогти родині Володимира можна за посиланням.

Нагадаємо, під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.