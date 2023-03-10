Окупанти обстріляли з артилерії Миколаївську область, по Чернігівській та Сумській били мінометами, – ОВА

По Чернігівській області росіяни стріляли один раз за добу. З мінометів вони вдарили по Корюківському району.

Жертв та руйнувань немає. Про це йдеться й зведенні від ОВА.

Близько опівночі росіяни вдарили мінометами по території Зноб-Новгородської громади Сумської області з мінометів – 6 “прильотів”. Без наслідків. Вчора протягом дня ворог обстріляв Середино-Будської, Білопільської, Новослобідської громад. 18 “прильотів” із артилерії. У міста пошкоджень зазнала квартира в багатоквартирному будинку. У Білопільській громаді околиці одного із сіл росіяни обстріляли із САУ.

Учора ввечері росіяни ракетами продовжили атакувати об'єкти критичної інфраструктури у Запоріжжі. На щастя, люди не постраждали. В області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі Запоріжжя, Новоандріївки, Чарівного, Малої Токмачки, Червоного, Білогір'я, Полтавки, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Ольгівського, Малинівки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Плавнів. Надійшло 8 повідомлень про руйнування будинків (квартир) та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

У Дніпропетровській вчора вдень ворог обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. Поранення отримав 73-річний чоловік. Його госпіталізували. Російська армія направила на громаду свою важку артилерію. Через обстріл там пошкоджені 10 будинків та 3 господарські споруди. Уночі ворог вдарив по Нікопольському району ракетами та важкою артилерією. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків. Цілили по Покровській громаді. Є приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування. Виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Три населені пункти району частково знеструмленi. Працюють енергетики. З важкої артилерії ворог двічі обстріляв і Червоногригорівську громаду. Пошкоджень зазнали транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля. Понівечені три приватні будинки, господарські споруди, авто, лінії електропередач.

У Луганській на Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби обстріляв Невське, Діброву і Червонопопівку. У Рубіжному росіяни розміщують особовий склад у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Ситуація залишається напруженою.

У Харківській тривають роботи з відновлення електропостачання після масованого ракетного удару вчора. На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ і Бологівка. На Куп’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Западне, Кислівку, Крохмальне і Берестове. Вчора внаслідок ранкового обстрілу с. Лиман Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння. Вчора вдень ворог здійснив 30 мінометних обстрілів по цивільних об’єктах с. Западне Куп'янського району. Також протягом дня ворог здійснив 46 обстрілів по смт Дворічна Куп'янського району. Без постраждалих.

У Донецькій за добу – 1 загиблий, 2 поранених цивільних. Зранку триває артобстріл та обстріл з ракетних систем залпового вогню “Град” по с.Сєверне, с.Тоненьке та с.Ласточкине Очеретинської ТГ, влучання по території селищ. За попередньою інформацією, поранених та загиблих серед цивільних немає. Протягом ночі — обстріли вздовж лінії фронту. Учора ворог застосовував ЗРК С-300, здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), обстрілював населені пункти області з РСЗВ “Град2, артилерії, танків та мінометів. Під обстрілами: Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, с.Времівка, с.Вовчанка, с.Нетайлове, с.Красногорівка Очеретинської громади, с.Кам’янка.

У Миколаївській області вчора протягом дня ворог завдавав мінометних ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вдень також зафіксовано артилерійський обстріл по акваторії Куцурубської громади. Без постраждалих.

У Херсонській російські війська вкотре обстріляли населені пункти Бериславського та Херсонського районів. Ворог ударив по зупинці громадського транспорту на Корабельній площі Херсона. Російський снаряд відібрав життя двох людей, що стояли на зупинці, одну людину поранено. Уламки боєприпасу влучили й у крамницю — у приміщенні загинула жінка. Також внаслідок ворожого обстрілу Херсона (провулок Насипний) одна людина загинула, ще одну поранено. У Білозерському районі, с. Велетенське уламкове поранення внаслідок артобстрілу на вулиці отримала дитина 13 років, стан – середній. За добу противник здійснив 79 обстрілів, у т.ч. 9 по м. Херсон: мінометних – 20, РСЗВ – 5, артилерійських – 40, танкових – 4, БПЛА – 10. Внаслідок обстрілів загинуло 4 людини, поранено – 3 (з них 1 дитина). З деокупованої території області евакуйовано – 78 осіб.

Нагадаємо, під час вчорашньої масованої атаки ворог використав для запуску ракет 31 літак та три морські носії. Також окупанти били ударними безілотниками.