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Росіяни змінили тактику повітряних ударів і застосовують різні типи ракет у різних хвилях, – Гуменюк

Між хвилями ворог намагається провести розвідку безпілотниками. 

Росіяни змінили тактику повітряних ударів і застосовують різні типи ракет у різних хвилях, – Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Росія після вчорашньої атаки завела ракетоносії в пункти базування. Це передбачувано, адже окупанти відстріляли майже весь запас: 20 із 24 “Калібрів”, які були на бортах.

Про це начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону. 

“Те, що вони перебувають у пунктах базування, не відміняє рівня загрози. Він досить високий. Вони можуть досить швидко поновити свої потужності і повернутися на бойове чергування протягом двох-трьох годин. Так уже було неодноразово, коли вони заходили в пункти, а потім раптово зʼявлялися на бойовому курсі”, – зазначила вона.

Гуменюк зазначила, що вчорашня тактика обстрілу відрізнялася від попередніх. Учора окупанти зробили більш розтягнуті в часі хвилі нападу із застосуванням спочатку “Шахедів”, потім одного виду ракет, потім – розвідувальних БпЛА, що мали показати наслідки ударів, а потім – іншого типу ракет. 

Стосовно ситуації в оперативному регіоні речниця ОК “Південь” повідомила, що днями сили оборони знищили ціле угруповання човнів із російськими диверсантами поблизу островів на Дніпрі в Херсонській області.

“Акція була невдала, всі сім човнів нами були знищені разом із самими групами диверсантів. Понад 20 рашистів”, – зазначила вона.

Гуменюк додала, що острови є сірою зоною – окупанти намагаються туди висадитися, а сили оборони їх звідти вибивають. 

Нагадаємо, під час вчорашньої атаки ворог здійснив 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, 20 пусків крилатих ракет морського базування «Калібр», 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22; 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал", 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59, 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

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