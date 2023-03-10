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Дії росіян проти українських дітей є геноцидом, а не лише воєнними злочинами, – уповноважена президента

Україна – не перша країна, де викрадають дітей під час війни, але такого масового злочину ніде не було, заявила Герасимчук. 

Дії росіян проти українських дітей є геноцидом, а не лише воєнними злочинами, – уповноважена президента
Фото: EPA/UPG

Організовані росіянами масові викрадення українських дітей є елементами геноциду.

На цьому наголосила радниця-уповноважена Президента України з прав дитини Дарʼя Герасимчук у межах організованої головою Офісу президента зустрічі з українськими та закордонними журналістами.

Вона підкреслила, що дії окупантів стосовно дітей України – не просто злочини проти людства й людяності, не просто воєнні злочини, а саме геноцид.

“Наприклад, Україна – не перша країна, у якій викрадають дітей під час війни. Але такого масового злочину світ іще точно не бачив”, – наголосила вона.

За словами Дар’ї Герасимчук, повернення українських дітей із Росії є надзвичайно складним процесом, до якого залучено багато різних людей та організацій.

За офіційними даними, Росія викрала щонайменше 16 000 українських дітей. Росіяни зразу ж забирають у викрадених телефони та постійно переміщають, аби їх було важче знайти.  

Незаконне вивезення маленьких українців є спланованим, а не хаотичним, і має декілька сценаріїв. Дітей переміщують після вбивства їх батьків, після розлучення з батьками під час так званої фільтрації, вивозять з інтернатних закладів. Також були випадки, коли дітей забирали з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах

Москва легітимізувала висновлення викрадених українців з повною зміною імені, прізвища та по батькові, що ускладнює їх розшук. 

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