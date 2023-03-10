Росіяни за добу 79 разів обстрілювали Херсонську область, загинули мирні люди

Під обстріл ворога потрапили житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки і зупинка громадського транспорту.

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Херсон після обстрілів

Протягом 9 березня ворожа армія 79 разів обстріляла Херсонську область.

Окупанти випустили 407 снарядів з важкої артилерії та “Градів”.

По облцентру росіяни стріляли девʼять разів, є жертви, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

“4 людини загинули, 3 (з них 1 дитина) – дістали поранення”, – заявив він.

Під обстріл ворога потрапили житлові квартали, приватні і багатоквартирні будинки і зупинка громадського транспорту.

За середу зі звільненої території області евакуювали 78 людей.

Нагадаємо, вчора ворог завдав по Україні чергової масованої атаки. За добу обстрілів зазнали 16 областей.