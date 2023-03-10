Росіяни використовують британські фірми для відмивання прибутків від війни в Україні, – Bloomberg

Слідчі виявляють підставні компанії з російськими представниками. Одну фірму підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України.

Уряд Великбританії підозрює, що російські громадяни скористалися неналежними перевірками реєстру компаній у спробах відмити прибутки від війни в Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Британські правоохоронні органи виявили велику кількість фіктивних компаній, зареєстрованих у країні громадянами низки країн протягом останніх років, ймовірно, для відмивання грошей або ухилення від податків.

“Сотні цих фірм вказують росіян як своїх представників, і деякі контрольовані Росією компанії зараз намагаються використати війну в Україні для отримання фінансової вигоди”, – зазначає видання.

Росіяни займають чільне місце серед тих, кого приваблює м'яке регулювання лондонського Сіті, що дозволяє їм приховувати свої активи без особливого контролю.

“У той час як Великобританія запровадила широкомасштабні санкції проти багатьох російських компаній та приватних осіб після вторгнення в Україну, роки залучення іноземних грошей залишили британську фінансову систему пронизаною підставними компаніями та іншими непрозорими структурами, які ускладнюють зусилля щодо накладення обмежень на російські інтереси”, – пише Bloomberg.

Одна така компанія, зареєстрована за адресою офісу в Лондоні, зазначена у судових реєстрах як власник зерновоза. Судно підозрюють у незаконному вивезенні зерна з України та порушенні міжнародних санкцій. Згідно з загальнодоступними даними, останніми місяцями судно неодноразово проходило через Чорне море.

Компанія має трьох нинішніх і колишніх співробітників, зареєстрованих у Реєстраційній палаті – британському реєстрі компаній. Усі вони є громадянами Росії та вказали свої домашні адреси у РФ. Ні вони, ні компанія не здійснюють помітних операцій у Лондоні.

Відповідно до документів, з якими ознайомився Bloomberg, Європейський Союз обговорював санкції проти фірми в рамках свого останнього пакету заходів. Компанію вилучили з пропозиції ще до схвалення пакету під час переговорів між державами-членами.

Кілька інших компаній, які не мають очевидних британських операцій, були зареєстровані за тією ж адресою в Лондоні іншими російськими громадянами. Один із них – співробітник МВС Росії, домашня адреса якого в Companies House вказана як квартира в центрі Москви.

Британський уряд планує посилити закони для реформування Реєстраційної палати та боротьби з фінансовими злочинами. Законопроєкт про економічні злочини та корпоративну прозорість був внесений до парламенту 22 вересня. Він має на меті надати реєстру компаній більше повноважень для виявлення осіб, які створюють компанії, і розслідування шахрайств.

В уряді заявляють, що Великобританія має одні з найжорсткіших заходів контролю за відмиванням грошей у світі. Новий закон допоможе "придушити" тисячі зареєстрованих у Великобританії компаній, які використовуються для сприяння відмиванню грошей, шахрайства, фінансування тероризму та незаконній купівлі зброї.

Олівер Буллов, письменник та експерт з фінансових злочинів, зазначив, що за останні роки тисячі злочинців зареєстрували фірми у країні. Вони обрали Великобританію, оскільки заснувати компанію тут дешево, інформацію, яка надається, перевіряють мало, а наявність британської адреси дає їм видимість респектабельності.

Для відмивання грошей шахраї використовують рахунки або в британських цифрових банках, або в закордонних фінустановах.

Нагадаємо, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) ухвалила рішення призупинити членство Росії в організації.