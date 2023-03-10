Сунак і Макрон говоритимуть сьогодні про координацію військової підтримки України

У Парижі відбудеться саміт, на якому Великобританія та Франція обговорять також розробку високоточної ударної зброї нового покоління.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовиться про тісніші зв’язки в сфері оборони та безпеки з президентом Франції Еммануелем Макроном під час їхньої зустрічі в п’ятницю.

Про це пише Reuters.

Країни зобов’язалися посилити співпрацю у підтримці України та в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Сунак їде до Парижа з кількома високопосадовцями на широкомасштабний саміт, на якому розглянуть питання міграції та енергетики. Дві країни прагнуть відновити двосторонні відносини, які постраждали унаслідок рішення Великобританії залишити Європейський Союз.

Вторгнення Росії в Україну “послужило зміцненню цих британо-французьких зв'язків”, зазначає видання. Напередодні зустрічі офіс Сунака заявив, що Великобританія та Франція координуватимуть постачання зброї Україні та навчання українських морських піхотинців.

Вони також обговорять створення постійної європейської морської присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні та розробку високоточної ударної зброї нового покоління для зміцнення потенціалу НАТО.

“Оскільки ми стикаємося з новими та безпрецедентними загрозами, життєво важливо, щоб ми зміцнили структури нашого альянсу, щоб ми були готові прийняти виклики майбутнього. Саме це ми й зробимо на саміті Великобританії та Франції”, – сказав Сунак.

Великобританія заявила, що наступного року вона проведе четверту зустріч Європейської політичної спільноти – групи, яку ініціював Макрон для поглиблення європейської співпраці після вторгнення Росії в Україну рік тому.

У листопаді Великобританія та Франція підписали угоду на суму 72,2 мільйона євро для активізації зусиль щодо запобігання небезпечнти подорожам нелегальних мігрантів, а цього тижня британці оприлюднили новий закон для вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, Великобританія збільшить витрати на оборону в бюджеті наступного тижня, щоб усунути вразливості, виявлені війною в Україні. Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.