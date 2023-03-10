Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
Ворог завдав 15 ударів по Харківщині, під прицілом – енергетична інфраструктура (оновлено)
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
На Тернопільщині впали уламки російської ракети (оновлено)
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Тарифний план. Як уряд планує підвищувати вартість електроенергії?
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
Росія атакувала Вінницьку, Івано-Франківську, Одеську, Кіровоградську та ще 12 областей
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сунак і Макрон говоритимуть сьогодні про координацію військової підтримки України

У Парижі відбудеться саміт, на якому Великобританія та Франція обговорять також розробку високоточної ударної зброї нового покоління.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовиться про тісніші зв’язки в сфері оборони та безпеки з президентом Франції Еммануелем Макроном під час їхньої зустрічі в п’ятницю.

Про це пише Reuters.

Країни зобов’язалися посилити співпрацю у підтримці України та в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Сунак їде до Парижа з кількома високопосадовцями на широкомасштабний саміт, на якому розглянуть питання міграції та енергетики. Дві країни прагнуть відновити двосторонні відносини, які постраждали унаслідок рішення Великобританії залишити Європейський Союз.

Вторгнення Росії в Україну “послужило зміцненню цих британо-французьких зв'язків”, зазначає видання. Напередодні зустрічі офіс Сунака заявив, що Великобританія та Франція координуватимуть постачання зброї Україні та навчання українських морських піхотинців.

Вони також обговорять створення постійної європейської морської присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні та розробку високоточної ударної зброї нового покоління для зміцнення потенціалу НАТО.

Підписуйтесь на наш Google News

“Оскільки ми стикаємося з новими та безпрецедентними загрозами, життєво важливо, щоб ми зміцнили структури нашого альянсу, щоб ми були готові прийняти виклики майбутнього. Саме це ми й зробимо на саміті Великобританії та Франції”, – сказав Сунак. 

Великобританія заявила, що наступного року вона проведе четверту зустріч Європейської політичної спільноти – групи, яку ініціював Макрон для поглиблення європейської співпраці після вторгнення Росії в Україну рік тому.

У листопаді Великобританія та Франція підписали угоду на суму 72,2 мільйона євро для активізації зусиль щодо запобігання небезпечнти подорожам нелегальних мігрантів, а цього тижня британці оприлюднили новий закон для вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, Великобританія збільшить витрати на оборону в бюджеті наступного тижня, щоб усунути вразливості, виявлені війною в Україні. Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також