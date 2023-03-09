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У Запорізькій області знищили російський комплекс РЕБ “Борисоглєбськ-2”

Військові РФ за допомогою такого комплексу відслідковували частоти, на яких спілкуються українські військові.

У Запорізькій області знищили російський комплекс РЕБ “Борисоглєбськ-2”
Фото: Скріншот з відео

Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади та аеророзвідники 128-ої гірсько-штурмової бригади в тимчасово окупованій Василівці Запорізької області знищили російський комплекс РЕБ “Борисоглєбськ-2”.

Про це повідомляє Суспільне Запоріжжя.

"Комплекс призначений для придушення системи супутникового зв’язку та радіонавігації. Знищення цього озброєння дає більше можливостей роботі дронів, бо ці станції придушують їхню роботу. Дрон втрачає орієнтири, керованість, а за допомогою них може бути посаджений", - розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

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Він додав, що військові РФ за допомогою такого комплексу відслідковували частоти, на яких спілкуються наші військові. Таким чином вони дізнавалися, що відбувається на даному напрямку.

"Це знищення досить важливе й дуже потрібне в цей час. Це позбавляє ворога вух, і він не буде знати про що йде мова в перемовинах", - наголосив Дмитрашківський.

Нагадаємо, спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе російські зенітно-ракетні комплекси.

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