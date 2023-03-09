В окупантів поменшало на "ТОР М2" та "С-300ВМ".

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили дронами-камікадзе російські зенітно-ракетні комплекси.

Про це повідомила пресслужба СБУ та оприлюднила відео знищення ворожого озброєння.

У росіян поменшало на "ТОР М2" та "С-300ВМ".

"У відповідь на кожен російський "ракетний удар возмєздія" ми завдамо ударів справжньої відплати - щоб знищувати окупантів, їхні бази і техніку!", - наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, напередодні СБУ показала, як спецпризначенці знищили FPV-дроном російський "Солнцепьок". А днями бійці зменшили чисельність військової техніки рашистів на 8 одиниць, серед яких - 5 танків, 2 БМП та одна вантажівка з боєкомплектом.