Житомир залишається без води

Сьогодні ввечері у всьому Житомирі тимчасово відсутнє водопостачання через відключення електропостачання на одній з насосних станцій.

Про це Житомирводоканал повідомляє у Facebook.

"У зв'язку з відключенням електроенергії на насосній станції другого підйому призупинено водопостачання міста”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водопостачання буде відновлене після відновлення електропостачання. В компанії не називають приблизні терміни відновлення подачі води.

Нагадаємо, сьогодні вранці Житомир залишився без води і частково без електрики після ударів “шахедами”. Водопостачання мали повернути за дві-три години.