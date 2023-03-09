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Житомир залишається без води

Відключена електроенергія на насосній станції.

Житомир залишається без води
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні ввечері у всьому Житомирі тимчасово відсутнє водопостачання через відключення електропостачання на одній з насосних станцій.

Про це Житомирводоканал повідомляє у Facebook.

"У зв'язку з відключенням електроенергії на насосній станції другого підйому призупинено водопостачання міста”, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що водопостачання буде відновлене після відновлення електропостачання. В компанії не називають приблизні терміни відновлення подачі води.

Нагадаємо, сьогодні вранці Житомир залишився без води і частково без електрики після ударів “шахедами”. Водопостачання мали повернути за дві-три години. 

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