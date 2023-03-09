Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
ГоловнаСуспільствоВійна

Очільник Львівщини заявив, що біля житлового сектора, куди влучила ракета, немає жодного стратегічного об’єкта

Рятівну операцію уже завершили.

Очільник Львівщини заявив, що біля житлового сектора, куди влучила ракета, немає жодного стратегічного об’єкта
Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Поряд із селом у Золочівському районі Львівщини, куди 9 березня влучила російська ракета, немає жодного стратегічного об’єкта.

Про це заявив керівник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Атака була нанесена в 4 годині ранку. Люди спали в себе у домівках, в одному із сіл Золочівського району. Приватна забудова, біля якої немає жодного стратегічного об’єкту: ані цивільного, ані військового, ні енергетичного", - сказав Козицький.

Він повідомив, що рятівну операцію на місці влучання уже завершили. Наразі під завалами людей немає.

Нагадаємо, внаслідок влучання ракети загинули пʼятеро людей. Спершу було відомо про чотирьох жертв. Тіло останнього загиблого дістали з-під завалів.

У ніч на 9 березня російська армія здійснила 81 пуск ракет різного базування та задіяла вісім БпЛА Shahed-136/131. Сили оборони збили 34 з 48 крилатих ракет та чотири БпЛА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також