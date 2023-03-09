Поряд із селом у Золочівському районі Львівщини, куди 9 березня влучила російська ракета, немає жодного стратегічного об’єкта.

Про це заявив керівник Львівської ОВА Максим Козицький, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

"Атака була нанесена в 4 годині ранку. Люди спали в себе у домівках, в одному із сіл Золочівського району. Приватна забудова, біля якої немає жодного стратегічного об’єкту: ані цивільного, ані військового, ні енергетичного", - сказав Козицький.

Він повідомив, що рятівну операцію на місці влучання уже завершили. Наразі під завалами людей немає.

Нагадаємо, внаслідок влучання ракети загинули пʼятеро людей. Спершу було відомо про чотирьох жертв. Тіло останнього загиблого дістали з-під завалів.

У ніч на 9 березня російська армія здійснила 81 пуск ракет різного базування та задіяла вісім БпЛА Shahed-136/131. Сили оборони збили 34 з 48 крилатих ракет та чотири БпЛА.