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Укренерго відновило енергоживлення Запорізької АЕС

Станція переходить з дизель-генераторів на живлення з енергосистеми України.

Укренерго відновило енергоживлення Запорізької АЕС
Фото: EPA/UPG

Фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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За інформацією Укренерго, ЗАЕС переходить із дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з об’єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, близько 3:53 ранку 9 березня внаслідок російських ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав співробітників організації взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку станції.

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