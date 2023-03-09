Укренерго відновило енергоживлення Запорізької АЕС

Станція переходить з дизель-генераторів на живлення з енергосистеми України.

Фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

За інформацією Укренерго, ЗАЕС переходить із дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з об’єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, близько 3:53 ранку 9 березня внаслідок російських ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав співробітників організації взяти на себе зобов’язання захищати ядерну безпеку станції.