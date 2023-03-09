Росія тримає у Чорному морі вісім кораблів, серед них – два носії ракет “Калібр”

Ворожі кораблі також присутні у Азовському і Середземному морях.

Сьогодні Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі вісім кораблів, серед них – два носії крилатих ракет типу “Калібр”.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі присутній один ворожий корабель. У Середземному морі перебувають сім російських кораблів, серед них – три ракетоносії, загальний залп яких становить до 20 "Калібрів".

Нагадаємо, сьогодні російська армія завдала масованої ракетно-дронової атаки по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 34 крилаті ракети Х-101/Х-555 та "Калібр". Всього Росія випустила по території України 48 ракет.