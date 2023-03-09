Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
У ТрО “Північ” повідомили, що розстріляного на відео захисника опізнали як бійця 119 бригади ТрО (уточнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
Нічна ракетна масована атака 9 березня: загиблі і поранені, зруйновані будинки, обмеження електропостачання, знеструмлена ЗАЕС
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія тримає у Чорному морі вісім кораблів, серед них – два носії ракет “Калібр”

Ворожі кораблі також присутні у Азовському і Середземному морях.

Росія тримає у Чорному морі вісім кораблів, серед них – два носії ракет “Калібр”
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Сьогодні Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі вісім кораблів, серед них – два носії крилатих ракет типу “Калібр”.

Про це повідомляють у Telegram Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, в Азовському морі присутній один ворожий корабель. У Середземному морі перебувають сім російських кораблів, серед них – три ракетоносії, загальний залп яких становить до 20 "Калібрів".

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, сьогодні російська армія завдала масованої ракетно-дронової атаки по території України. Сили протиповітряної оборони знищили 34 крилаті ракети Х-101/Х-555 та "Калібр". Всього Росія випустила по території України 48 ракет. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також