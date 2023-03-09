Польща згодна на спільну передачу МіГ-29 Україні, - міністр оборони Словаччини

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні.

Про це він повідомив у Facebook.

"Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправляти МіГ-29. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться зі спільним прогресом Словаччини та Польщі у передачі Україні зайвих МіГ-29 обох країн", - написав він.

Ярослав Надь підкреслив, що настав час прийняти рішення, адже в Україні гинуть люди. Немає місця словацькій політизації. Це не по-людськи і безвідповідально.

Нагадаємо, Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.