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Польща згодна на спільну передачу МіГ-29 Україні, - міністр оборони Словаччини

Ярослав Надь заявив, що настав час словацькому уряду приймати рішення.

Польща згодна на спільну передачу МіГ-29 Україні, - міністр оборони Словаччини
МіГ-29 повітряних сил Словаччини
Фото: Вікі/KGyST

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща погодилась на спільну передачу МіГ-29 Україні. 

Про це він повідомив у Facebook. 

"Підтверджую, що Польща офіційно погодилась разом відправляти МіГ-29. На зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у середу у Швеції польський колега підтвердив, що його країна погодиться зі спільним прогресом Словаччини та Польщі у передачі Україні зайвих МіГ-29 обох країн", - написав він.

Ярослав Надь підкреслив, що настав час прийняти рішення, адже в Україні гинуть люди. Немає місця словацькій політизації. Це не по-людськи і безвідповідально.

Нагадаємо, Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів Mirage. При цьому підготовку пілотів можуть проводити у Польщі.

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