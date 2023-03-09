Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві (доповнено)

У Голосіївському районі Києва пролунали вибухи, повідомив міський голова української столиці Віталій Кличко.

“Всі служби слідують на місце. Детальніше – згодом”, – зазначив Кличко.

За оновленими даними станом на 7:30, ворог влучив в обʼєкт інфраструктури. Про це повідомили в Телеграм КМВА.

Оновлення 8:08. За попередніми даними, росіяни били аеробалістичною ракетою "Кинджал".

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже 7 годин. Протягом цього часу рашисти випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет. Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу "Кинджал" (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії", – заявив голова КМВА Сергій Попко.

Другий вибух пролунав близько 7 години в Святошинському районі. Поранені троє, загорілося авто в дворі будинку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у повітряному просторі Київської області працювали Сили протиповітряної оброни ЗСУ.

Повітряну тривогу оголосили у всіх областях країни. По Харківщині окупанти вдарили 15 разів, під прицілом окупантів знову були об‘єкти критичної інфраструктури і є влучання у приватний житловий будинку. На Одещині росіяни поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки.

В Укрзалізниці повідомили, що через ворожу атаку затримуються 15 потягів.