Знеструмлення ЗАЕС: Шмигаль закликав партнерів і МАГАТЕ вжити заходів для припинення ядерного тероризму РФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до партнерів і Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із закликом вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму через знеструмлення Запорізької АЕС.
Про це він написав у Twitter.
“Запорізька АЕС повністю знеструмлена внаслідок російського обстрілу. Шостий раз за час окупації. Два енергоблоки перейшли в холодний стан”, - написав він.
Денис Шмигаль закликав партнерів і МАГАТЕ вжити рішучих заходів для припинення російського ядерного тероризму.
Zaporizhzhia NPP is completely de-energized by russian shelling. The sixth time during the occupation. Two units were put in a cold state. I call on the partners and the @iaeaorg to take decisive action to stop russian nuclear terrorism.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 9, 2023
Нагадаємо, через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Близько 3:53 внаслідок ворожих ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.