Знеструмлення ЗАЕС: Шмигаль закликав партнерів і МАГАТЕ вжити заходів для припинення ядерного тероризму РФ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до партнерів і Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із закликом вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму через знеструмлення Запорізької АЕС.

Про це він написав у Twitter.

“Запорізька АЕС повністю знеструмлена внаслідок російського обстрілу. Шостий раз за час окупації. Два енергоблоки перейшли в холодний стан”, - написав він.

Денис Шмигаль закликав партнерів і МАГАТЕ вжити рішучих заходів для припинення російського ядерного тероризму.

Zaporizhzhia NPP is completely de-energized by russian shelling. The sixth time during the occupation. Two units were put in a cold state. I call on the partners and the @iaeaorg to take decisive action to stop russian nuclear terrorism. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 9, 2023

Нагадаємо, через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Близько 3:53 внаслідок ворожих ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.