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Знеструмлення ЗАЕС: Шмигаль закликав партнерів і МАГАТЕ вжити заходів для припинення ядерного тероризму РФ

Запорізька АЕС повністю знеструмлена внаслідок російського обстрілу.

Знеструмлення ЗАЕС: Шмигаль закликав партнерів і МАГАТЕ вжити заходів для припинення ядерного тероризму РФ
Запорізька АЕС
Фото: “Енергоатом”

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до партнерів і Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) із закликом вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму через знеструмлення Запорізької АЕС.

Про це він написав у Twitter. 

“Запорізька АЕС повністю знеструмлена внаслідок російського обстрілу. Шостий раз за час окупації. Два енергоблоки перейшли в холодний стан”, - написав він. 

Денис Шмигаль закликав партнерів і МАГАТЕ вжити рішучих заходів для припинення російського ядерного тероризму.

Нагадаємо, через російські обстріли повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Близько 3:53 внаслідок ворожих ракетних ударів вимкнулася остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою. 

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