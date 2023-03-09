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На Донеччині минулої доби від ворожих обстрілів загинули 2 людини, 4 поранені

Також пошкоджень зазнали житлові будинки.

На Донеччині минулої доби від ворожих обстрілів загинули 2 людини, 4 поранені
Фото: Telegram/Павло Кириленко

На Донеччині минулої доби, 8 березня, від ворожих обстрілів загинули 2 людини, 4 поранені. 

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Оперативна ситуація по області станом на ранок 9 березня.

На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка — інформація про постраждалих не надходила.

На Горлівському напрямку 1 людина поранена у Бахмуті, відомо про щонайменше 3 пошкоджені будинки — місто фактично зруйновано вщент. У Часовому Яру є влучання по території підприємства та у житловий квартал — пошкоджено будинок, без жертв. Гучно було на околицях Соледарської та Торецької громад.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 7 будинків у Званівській громаді: 4 у Переїзному і 3 у Званівці. Зафіксовано 9 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 2 людей на Донеччині, поранили ще 4. 

Нагадаємо, цієї ночі Росія запустила 81 ракету і 8 безпілотників. Оборонці збили 34 з 48 крилатих ракет. 

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