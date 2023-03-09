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Сирський про утримання Бахмута: кожен день дає час підготувати резерви і підготуватися до наступу

"У боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська-штурмові загони Вагнера", - наголосив командувач Сухопутних військ.

Сирський про утримання Бахмута: кожен день дає час підготувати резерви і підготуватися до наступу
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський
Фото: ЗСУ

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що актуальність утримання Бахмута постійно тільки зростає. 

Як передає Military Media Center, Сирський наголосив, що кожен день оборони міста дозволяє українському війську виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій.

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"У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська - штурмові загони Вагнера. Заяви Пригожина в черговий раз  підтверджують, що після захоплення вагнерівцями Бахмута у противника будуть розв'язані руки і він зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці", - підкреслив командувач Сухопутних військ.

Сирський повідомив, що при штурмі міста загинули тисячі окупантів. Наразі бої на Бахмутському напрямку тривають.

"Ворог кинув у бій свої найпідготовленіші підрозділи Вагнера. Разом з тим, нашим оборонцям вдається завдавати значних втрат ворогу – як особового складу, так і військової техніки. Кожен день стійкого опору дає нам дорогоцінний час для зменшення наступальних потужностей ворога", - додав генерал-полковник.

Нагадаємо, за даними розвідки НАТО, втрати Росії перевищують втрати українських захисників під час битви за Бахмут, щонайменше, вп’ятеро.

Британська розвідка повідомила, що Україна, схоже, стабілізувала свій периметр оборони міста. У той же час Росія перекинула туди ще більше військ і сил.

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