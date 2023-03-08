Росія перекинула до Бахмута ще більше військ і сил, – Столтенберг

Повна окупація міста, за його словами, не обовʼязково означатиме поворотний момент у війни.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія відправила до Бахмута ще більше військ і сил. Брак якості росіяни намагаються компенсувати кількістю, цитує його The Guardian.

"Вони зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключати, що Бахмут може зрештою пасти найближчими днями", – припустив він на полях зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Швеції.

Столтенберг додав, що повна окупація міста не обовʼязково означатиме поворотний момент у війні.

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні", – сказав він.

Захоплення Бахмута дасть можливість росіянам просунутися вглиб Донецької області. Цього тижня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача найвище військове керівництво – головнокомандувач Валерій Залужний і керівник Сухопутних військ Олександр Сирський – виступили за продовження боротьби за Бахмут та посилення там позицій.