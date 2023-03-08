Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
Альтернативи НАТО не існує. Україна поза Альянсом – шлях до Третьої світової
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
У Міноборони назвали ім’я розстріляного росіянами українського воїна
Шахеди. Зламана стріла
Шахеди. Зламана стріла
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
ПЦУ зверталася з офіційним запитом щодо відспівування у Лаврі бійців "Братства" Корчинського (документ)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
Росіяни на камеру застрелили беззбройного бійця ЗСУ (оновлено)
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
На Донеччині загинув комбат 80-ї бригади Андрій Луканюк
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
Під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі"
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
​Україна повернула додому з російського полону 130 бійців
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
Носії наративів Кремля: як п’ята колона в парламенті змінила риторику за рік
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія перекинула до Бахмута ще більше військ і сил, – Столтенберг

Повна окупація міста, за його словами, не обовʼязково означатиме поворотний момент у війни. 

Росія перекинула до Бахмута ще більше військ і сил, – Столтенберг
Фото: Олександр Ратушняк

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія відправила до Бахмута ще більше військ і сил. Брак якості росіяни намагаються компенсувати кількістю, цитує його The Guardian.

"Вони зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключати, що Бахмут може зрештою пасти найближчими днями", – припустив він на полях зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Швеції.  

Столтенберг додав, що повна окупація міста не обовʼязково означатиме поворотний момент у війні. 

"Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні", – сказав він. 

Захоплення Бахмута дасть можливість росіянам просунутися вглиб Донецької області. Цього тижня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача найвище військове керівництво – головнокомандувач Валерій Залужний і керівник Сухопутних військ Олександр Сирський – виступили за продовження боротьби за Бахмут та посилення там позицій. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також