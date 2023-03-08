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Генштаб показав фото роботи саперів 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

Кожна вдала операція береже десятки, а то й сотні життів піхотинців, які утримують лінію оборони. 

Генштаб показав фото роботи саперів 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха
Фото: Служба зв'язків з громадськістю 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото роботи саперів 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

На сторінці ГШ у фейсбук зазначили, що сапери – чи не найважча посада у війську. 

“Саме вони працюють попереду нашої піхоти, в тилу противника розставляючи «вибухові вітання», ставлять мінні загородження. Кожне таке завдання пов’язане з неймовірним ризиком. Але кожна вдала операція збереже десятки, а то й сотні життів піхотинців, які утримують лінію оборони”, – йдеться у повідомленні.

Сапери – військові, які першими ступають на деокуповані території, щоб знищити пастки ворога.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ, Служба зв'язків з громадськістю 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

Фото: Служба зв'язків з громадськістю 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

Нагадаємо, за попередніми оцінками, для повного розмінування України знадобиться близько 70 років.


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