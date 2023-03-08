Генштаб показав фото роботи саперів 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха

Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото роботи саперів 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
На сторінці ГШ у фейсбук зазначили, що сапери – чи не найважча посада у війську.
“Саме вони працюють попереду нашої піхоти, в тилу противника розставляючи «вибухові вітання», ставлять мінні загородження. Кожне таке завдання пов’язане з неймовірним ризиком. Але кожна вдала операція збереже десятки, а то й сотні життів піхотинців, які утримують лінію оборони”, – йдеться у повідомленні.
Сапери – військові, які першими ступають на деокуповані території, щоб знищити пастки ворога.
Нагадаємо, за попередніми оцінками, для повного розмінування України знадобиться близько 70 років.