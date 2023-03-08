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Імпорт електроенергії незначний, вимкнення по Україні не очікуються, – Укренерго

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 25 день поспіль.

Імпорт електроенергії незначний, вимкнення по Україні не очікуються, – Укренерго
Фото: ua.energy

Ситуація в енергосистемі України стабільна і вона залишатиметься такою за відсутності нових атак з боку військ РФ.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

Споживання на рівні робочого дня. Збільшення світлового дня, поступове сезонне потепління впливають на поступове зниження споживання. Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Генерації електроенергії в енергосистемі країни достатньо для покриття споживання. Імпорт електроенергії незначний.

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Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 25 день поспіль. Обмежень у мережах Укренерго, що спричиняють необхідність обмеження споживачів, наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

“На Одещині тривають роботи для підвищення надійності живлення регіону. Також тривають ремонтні роботи на всіх інших об’єктах Укренерго, пошкоджених ворожими обстрілами”, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна готова відновити експорт електроенергії в Європу.

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